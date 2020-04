Stiri pe aceeasi tema

- "Discuția s-a axat pe criza epidemiologica generata de coronavirus și pe modalitațile de cooperare pentru contracararea raspandirii acestuia. Cei doi șefi de stat au transmis condoleanțe pentru pierderile de vieți omenești inregistrate in Romania și in Republica Araba Egipt, precum și urari de insanatoșire…

- In contextul in care Romania a suspendat temporar exportul de grau in afara UE, iar Egiptul este principalul partener economic al Romaniei din Africa și Orientul Mijlociu, președintele Klaus Iohannis a avut joi o convorbire telefonica cu Președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu presedintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, la solicitarea acestuia. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutia s-a axat pe criza epidemiologica generata de coronavirus si pe modalitatile de cooperare pentru contracararea…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a avut, astazi, o discuție la telefon cu Rumen Radev, președintele Bulgariei. Tema centrala a fost cea a pandemiei de coronavirus și masurile luate de cele doua state pentru a depași criza. „Cei doi lideri au subliniat faptul ca Romania si Bulgaria au o relatie…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la ceremonia de semnare a Acordului de colaborare bienala intre Organizatia Mondiala a Sanatatii - Biroul Regional pentru Europa si Ministerul Sanatatii din Romania, potrivit Agerpres.Citește și: VIDEO Cum sa iti faci acasa o masca de protectie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca starea de urgența din Romania urmeaza sa fie prelungita cu inca o luna. Klaus Iohannis a spus ca la inceputul va semna un nou decret pentru prelungirea perioadei de stare de urgența in Romania. De precizat ca actuala perioada expira la inceputul saptamanii…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu presedintele Guvernului Regatului Spaniei, Pedro Sanchez, in cadrul careia au fost abordate criza epidemiologica generata de noul coronavirus, precum si modalitatile de cooperare pentru contracararea raspandirii pandemiei COVID-19,…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti seara, la videoconferința cu membrii Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea COVID-19. Seful statului a vorbit despre situatia dificila a cetatenilor romani care au ramas blocati in tari europene, din cauza inchiderii granitelor, si…