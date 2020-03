Stiri pe aceeasi tema

- In contextul extinderii epidemiei provocate de noul tip de coronavirus, in Romania a fost decretata starea de urgenta. A anuntat președintele Klaus Iohannis. Starea de urgenta este reglementata de articolul 93 al Constitutiei Romaniei, dar si de Ordonanta de urgenta numarul 1 din 1999. „(1) Presedintele…

- Klaus Iohannis a anunțat decretarea starii de urgența in Romania la inceputul saptamanii viitoare in contextul raspandirii coronavirusului. „Este foarte improtant ca masurile care vor fi uate sa fie luat la timp, in așa fel incat sa prinda, iar pentru a face posibila aceasta lupta am decis sa decretez…

- Prezent in conferința de presa, Klaus Iohannis a declarat faptul ca, incepand de luni, Romania se va afla in „stare de urgența„. Acest lucru inseamna faptul ca Guvernul va avea puteri sporite in combaterea noului virus gripal. „In acest fel, Guvernul va avea posibilitatea sa aloce mai mulți bani domeniului…

- Fostul presedinte Traian Basescu apreciaza ca starea de urgenta trebuia declarata in urma cu mai bine de o luna si propune luarea imediata a acestei masuri, precum si munca la domiciliu in toate situatiile in care acest lucru este posibil si introducerea in carantina a celor care vin inclusiv din…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca oamenii trebuie "sa inteleaga ca lipsa starii de urgenta nu inseamna lipsa unei actiuni concrete si corecte in raspunsul la aceasta situatie”. El anunta ca mai multe camioane cu echipament medical sunt in drum catre Romania si…

- Fostul președinte Traian Basescu l-a atacat, in direct la TVR, pe Klaus Iohannis, despre care spune ca greșește atunci cand nu instituie starea de urgența in criza coronavirusului."Romania va trece printr-o epidemie, pentru ca nu s-au luat masurile necesare la inceput. Va fi o epidemie consistenta,…

- Situatia generata de coronavirus este pandemie, a stabilit miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in contextul in care sunt cazuri in cele mai multe tari.Traian Basescu, fost președinte al Romaniei, considera ca Romania trebuie sa declare urgent starea de urgența, care limiteaza…

- Traian Basescu a declarat, pentru B1 TV, ca raspandirea noului coronavirus impune decretarea starii de urgența, iar Guvernul ar trebui sa rechiziționeze pentru carantina toate caminele și hotelurile. In plus, și școlile ar trebui folosite in același scop. Fostul președinte a declarat ca fiecare roman…