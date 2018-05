Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Traian Basescu, prezent sambata la Baia Mare, la Conferinta de alegeri a liderului filialei judetene Maramures, a declarat ca la viitorul congres al formatiunii va fi "improspatata structura nationala de conducere". "Ne apropiem de congres, congres la care vom face un…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, ca nimeni nu stie daca in partide sunt ofiteri acoperiti ai serviciilor secrete, el afirmand ca atunci cand era sef al statului a incercat fara succes sa afle daca Victor Ponta a fost sau nu ofiter acoperit.

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, sustine ca Victor Ponta a avut un rol foarte important in constructia „sistemului paralel” si el, impreuna cu fostul presedinte Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior, a construit „statul de tip ticalos”, permitand unor procurori si judecatori sa faca…

- Liderul organizatiei Vrancea a social-democratilor, Marian Oprisan, a afirmat, luni, ca fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care „l-au facut” pe Victor Ponta presedinte al PSD. „De fapt, romanii nici nu stiu daca Traian Basescu a castigat alegerile in anul…

- Fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care “l-au facut” pe Victor Ponta presedinte al PSD, a declarat, luni, liderul organizatiei PSD Vrancea și vicepreședinte PSD, Marian Oprisan. Potrivit acestuia, Ponta ”a jucat un rol foarte important in constructia sistemului…

- „Planul era ca dupa plecarea lui Traian Basescu de la președinție, ca sa nu aiba cine sa-i ceara socoteala pentru faradelegile pe care le-a facut, sa ajunga sistemul condus de Victor Ponta: Victor Ponta - președintele Romaniei, George Maior - premier, Gabriel Oprea - șeful SRI”, a afirmat Marian Oprișan.…

- Presedintele PSD Vrancea Marian Oprisan sustine ca, in 2010, Victor Ponta l-a invins pe Mircea Geoana in cursa pentru sefia PSD fiind sustinut de Traian Basescu si de George Maior, directorul de atunci al SRI si nasul lui Victor Ponta. Aseara, Liviu Dragnea a sustinut ca primul Guvern USL a fost format…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a trecut la dezvaluiri fara precedent. El susține ca Victor Ponta a venit cu numele procurorilor șefi in buzunar, dictate de George Maior, care anterior le negociase și cu Traian Basescu.”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile…