- Traian Basescu, europarlamentar PMP, a anunțat, joi, ca dupa ce PNL a decis sa il sprijine pe Nicușor Dan in cursa pentru Primaria București, ca el se retrage din cursa, deși nu avea o intenție serioasa pentru o astfel de candidatura.Basescu, fost primar al Bucureștiului, a precizat ca PSD…

- "99% nu voi candida. Nu mai e 100%. Gabriela Firea are consolidat 25%, care nu poate fi zdruncinat. Pe langa asta, mai exista un public, 8-10%, care o duce la 35%. Primarul in functie nu are cum sa creasca in campanie. Poate doar sa cada cu 2, 3, 4 procent. PNL e consilidat pe 32% in Capitala, dar…

- Conform unui sondaj realizat de CURS, 40% dintre bucuresteni sunt de parere ca Gabriela Firea e pregatita pentru functia de primar al Capitalei. pe urmatoarele locuri se afla Traian Basescu (29%), Nicusor Dan (26%) sau Rares Bogdan (23%).

- Potrivit unui sondaj de opinie realizat de catre CURS, pe un eșantion reprezentativ pentru populația Capitalei, Gabriela Firea este considerata de bucureșteni ca fiind politicianul cel mai pregatit pentru funcția de Primar General, 40% din cei chestionați considerand-o potrivita și foarte potrivita…

- Nu e nimic in neregula ca un Moise Guran, un Rares Bogdan sau o Gabriela Firea sa lase presa pentru politica. Ca nume individuale, ei nu conteaza si fiecare este liber sa aleaga ce cale vrea spre a se capatui. Problema este cand presa devine o scurtatura pentru a intra in politica, atata vreme cat una…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat la Digi24 ca Vlad Voiculescu și Rareș Bogdan nu au șanse sa devina primar general, ca Gabriela Firea are prima șansa daca nu se unește dreapta și ca PNL și PMP ar trebui sa il desemneze candidat comun la alegerile pentru Primaria Capitalei pe Nicușor Dan:Greu…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a vorbit, luni seara, la Romania Tv, despre alegerile locale și despre cine ar putea fi candidatul partidului la Primaria Capitalei."Eu nu voi candida, dar in schimb voi fi implicat in campanie. La București, Nicușor Dan trebuie sa intre in PNL. Altfel, ma…

- Gabriela Firea primeste un ajutor nesperat pentru a fi realeasa primar, in conditiile in care pe partea dreapta au intrat deja in cursa Vlad Voiculescu si Nicusor Dan, iar PNL si PMP vor veni, la randul lor, cu propuneri. Solutia ca dreapta sa invinga la Bucuresti: fie o coalitie, fie alegeri in doua…