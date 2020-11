Europarlamentarul PMP, Traian Basescu, reclama discuțiile din Parlamentul European referitoare la Etiopia intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Politicianul critica faptul ca pe parcursul a cinci zile de discuții, nu s-a gasit timp pentru a elabora o rezoluție in privința Republicii Moldova. „Ethiopia vecina cu Uniunea Europeana, Republica Moldova in Cornul Africii Sunt in pragul revoltei privind la agenda Plenarei Parlamentului European de saptamana viitoare. In timp ce s-a gasit timp sa discutam despre Ethiopia, nu s-a gasit timp ca in cele 5 zile de sesiune plenara sa discutam o rezolutie…