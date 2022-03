Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta s-a dezlanțuit dupa ce judecatorii ICCJ au emis sentința definitiva prin care au decis ca Traian Basescu a fost colaborator al Securitații. Ponta spune ca toata țara știa ca Basescu a fost turnator, insa nu crede ca romanii se vor dezice de obiceiul de a vota contra unui candidat.…

- Traian Basescu a ramas fara beneficiile pe viața prevazute de lege pentru foștii președinți ai Romaniei, dupa ce ICCJ a decis miercuri ca acesta a colaborat cu fosta Securitate. Printre beneficiile pe care le pierde Basescu se numara o indemnizație lunara, o locuința de protocol gratuita și protecția…

- Traian Basescu a avur un scurt mesaj pe pagina sa de Facebook, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit, printr-o sentinta definitiva, ca Traian Basescu a colaborat cu Securitatea.

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins, miercuri, recursul fostului președinte Traian Basescu la decizia prin care a fost declarat colaborator al Securitații. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ): „Admite exceptia inadmisibilitatii invocata din oficiu. Respinge, ca fiind…

