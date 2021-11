Conducerea PNL a votat ca partidul sa fuzioneze prin absorbție cu Partidul Mișcarea Populara (PMP), partid creat de fostul președinte Traian Basescu, potrivit surselor politice. Liberalii au votat in Biroul Executiv echipa de negociere privind fuziunea prin absorbție cu PMP. Formatiunea va decide sambata, in forurile statutare, daca va fuziona cu PNL, dupa ce au […] The post Traian Basescu se dezice de PMP! Fuziunea cu PNL i-a pus capac! first appeared on Ziarul National .