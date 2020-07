Stiri pe aceeasi tema

- In interviul acordat jurnalistului Victor Ciutacu in emisiunea "Punctul Culminant", Traian Basescu a recunoscut ca "nu putem contesta ca lucrurile au evoluat destul de neplacut" privind epidemia de coronavirus. "Dupa ce s-a ridicat starea de urgenta, cu rezultate falsificate datorita numarului…

- Nerespectarea regulilor din ultima vreme este in stransa legatura cu modul in care am facut tercerea de la starea de urgenta la starea de alerta: autocontrolul si disciplina nu reprezinta o caracteristica psihoculturala a romanilor, spune psihologul Daniel David,rector al Universitatii Babes-Bolyai.Izolarea…

- ”Daca vom ajunge la 1.000 de cazuri pe zi, președintele e obligat sa decreteze și simbolic starea de urgența. Ce alegeri sa organizezi la 600 de cazuri pe zi? Suntem la stadiul la care trebuie sa ne ferim de oricine!”, a declarat Traian Basescu, joi seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu.…

- Senatorul PSD a mentionat ca depunerea motiunii de cenzura depinde de modul in care va proceda Guvernul in legatura cu starea de alerta. „Ramane de stabilit momentul cand va fi depusa motiunea de cenzura, in functie de cum vede Guvernul starea de alerta. Va fi depusa si depinde foarte tare…

- Fostul președinte Traian Basescu i-a oferit, miercuri seara, la B1 TV, o soluție actualului locatar de la Cotroceni pentru a pune capat scandalului PSD-PNL privind starea de alerta."Daca nu se va vota starea de alerta, președintele poate emite decret pentru starea de urgența. Se va putea modela…

- Iohannis a avertizat însa ca daca numarul de cazuri va crește, va reintroduce starea de urgența. De asemenea, președintele a cerut autoritaților locale sa își asume „un rol mai ferm” în gestionarea situației. „Virusul este înca printre…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca starea de urgenta a permis guvernantilor o dedulcire la avantajele dictaturii lui Nicolae Ceausescu, si, disperati ca aceasta se va incheia, incearca printr-un artificiu anticonstitutional sa o prelungeasca.Ion Cristoiu reaminteste ca, desi…

- „Cresterea pensiilor cu 40 la suta este o aberatie. In actuala stituatie nu este posibil. Trebuie sa inceteze minciuna ca se poate aplica legea, asa cum spune doamna care sustine ca vorbeste cu pensionarii. Sa nu mai creeze o speranta inutila”, a declarat Traian Basescu la Romania TV. Fostul președinte…