- Copiii nu ar transmite coronavirusului, nici intre ei și nici adulților. Un studiu facut de o echipa de cercetatori australieni arata ca raspandirea de Covid-19 in scoli este foarte limitata, poate chiar imposibila. In acest context, școlile ar putea fi redeschise fara probleme, spun oamenii de știința.…

- Danemarca a relaxat incepand de ieri restricțiile de izolare, hotarand sa redeschida școlile și creșele. Aceasta decizie a fost luata ca urmare a scaderii numarului de decese și cazuri de infectare. In ciuda acestei evoluții, parinții copiilor trimiși la școala nu privesc aceasta decizie cu brațele…

- La doua saptamani dupa anuntul inchiderii scolilor in Finlanda pentru a stopa raspandirea noului coronavirus, scolile din tara continua sa distribuie in fiecare zi la pranz mese gratuite elevilor, o practica considerata a fi una dintre pietrele de temelie ale societatii finlandeze, relateaza AFP…

- Angajatorii nu pot face formalitatile necesare platii zilelor libere ale parintilor sub 12 ani, nevoiti sa ii supravegheze pentru ca s-au inchis scolile si gradinitele, a declarat pentru „Adevarul” consultantul fiscal Adrian Benta.

- Chiar daca au fost dezamagiți de mai multe ori, clienții spera ca vor primi produse de calitate atunci cand fac comenzi la domiciliu. Singurul lucru pentru care mulți apeleaza la catering este acela ca programul este non stop. Insa de la pacate mancarea comandata, clientului fie sa ii este rau, fie…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat legea prin care parinții iși pot lua concediu platit pentru a sta cu copiii. Legea acorda dreptul unuia dintre parinți de a sta acasa cu copilul, daca acesta are varsta de pana in 12 ani, înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ, sau, in cazul copilului…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, anunța ca parinții au dreptul la zile libere platite pentru a sta acasa cu copiii durata in care școlile sunt inchise din cauza coronavirusului. Asta dupa ce Parlamentul a adoptat proiectul de lege inițiat de PSD. ”Parlamentul a adoptat proiectul de lege…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca sunt șanse extrem de mici ca Romania sa nu se confrunte cu o reala epidemie de coronavirus, asta pentru ca au venit mulți romani din Italia, din zonele afectate. Basescu a explicat ca in cazul in care mai era președinte, el ieșea public și cerea inchiderea…