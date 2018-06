Traian Basescu: Sa speram ca o sa apara la generatiile urmatoare acel geniu politic de care Romania are nevoie

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a primit titlul de presedinte de onoare al PMP, la congresul extraordinar, inainte de a fi ales un alt lider in fruntea formatiunii, scrie Agerpres . Presedintele executiv Eugen Tomac l-a rugat pe Basescu, la congres, sa accepte din partea echipei PMP, „din partea inimilor tuturor”,…

- Traian Basescu, la Congresul PMP: ”Va las moștenire obiectivul reintregirii țarii”, a spus liderul Partidului Mișcarea Populara, sambata, la Palatul Parlamentului, unde formațiunea iși alege o noua conducere. “N-am sa fac un bilant a ceea ce a fost. As fi tentat sa privesc spre viitor, intr-un moment…

- Exista in arhive o poza cu el. Sta in primul rand, dar pe cel mai laturalnic loc, in dreapta, in sala de presa a Palatului Victoria. Pare singur si izolat. Ingrozit in singuratatea lui. Capul grizonat i-a cazut in piept si toata povara lumii i-a coborat pe umeri. Este o zi din iunie 2010, iar, de…

- Mircea Geoana a cunoscut o evoluție mai mult decat interesanta in cariera sa. A fost șeful celui mai mare partid din Romania, PSD, a candidat la funcția de președinte al Romaniei și a inchis ziua alegerilor cu informația ca va și ocupa funcția pentru ca a doua zi sa afle ca, de fapt, ar fi…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat joi ca trece la "categoria erori politice majore" absenta presedintelui Klaus Iohannis de la sedinta solemna a Parlamentului dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "Mi-e greu sa gasesc o justificare neparticiparii, o…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV la adresa fostului deputat fugar, Sebastian Ghita. Senatorul il face praf pur si simplu pe Ghita si il someaza sa spuna totul. Actualul senator vrea ca Ghita sa vorbeasca despre presupusele intalniri de la K2 cu Florian Coldea,…