Judetul Constanta: Accident rutier cu victima pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea (GALERIE FOTO)

Accident rutier in judetul Constanta.Un accident rutier a avut loc duminica la iesire de pe autostrada A4 Ovidiu ndash; Agigea, in zona sensului giratoriu.Un autoturism a intrat in parapet. Evenimentul s a soldat cu… [citeste mai departe]