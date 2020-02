Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a comentat, marți seara, la Romania TV, declarațiile ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, care a anuntat ca, in perioada 2020-2024, Ministerul va avea de platit salarii de 390,2 milioane de euro pentru magistrati. Predoiu a subliniat ca drepturile salariale sunt…

- "E destul de complicat de legat fondurile UE de statul de drept. Romania nu se opune la acest mecanism, suntem de acord sa se lege acordarea fondurilor de statul de drept, dar specialiștii mai au mult de lucru pana la elaborarea de criterii concrete. Daca se ajunge la o procedura clara, suntem ok…

- "Urmeaza o criza politica mai mult decat previzibila, cred ca primul guvern o sa cada, iar al doilea n-o sa fie discutat de Parlament. Nu trebuia sa intram in acest impas, ca ne-am bagat singuri. Greu de spus cum vom ieși, deși, facand o analiza, daca tot insista atat de mult PNL-ul pentru alegeri anticipate,…

- "Niciunde in Europa, in acest moment, nu si-a permis nicio putere sa modifice legile electorale cu asa de putin timp inaintea alegerilor, indiferent de ce alegeri vorbim. In cazul de fata vorbim de alegerile locale. Nimeni pana acum in Romania in cei 30 de ani de democratie, considerati totusi putini…

- Dupa 30 de ani de spor natural negativ, populația efectiva Romaniei s-a redus cu treime. Țara noastra și-a pierdut deja 15% din numarul total al copiilor care au plecat impreuna cu parinții lor an strainatate.

- Dupa ce in studio s-au intonat mai multe cantece patriotice, privitoare la unirea Romaniei cu Republica Moldova. La finalul momentului, Rareș Bogdan și Traian Basescu aveau lacrimi in ochi și cu greu iși gaseau cuvintele. De asemenea, Rareș Bogdan a spus ca președintele Iohannis va participa…

- Președintele Klaus Iohannis va participa la ședința Biroului Executiv al PNL, a anunțat prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, la Romania TV. Prezent in studio, fostul președinte Traian Basescu a avut o criza de ras și a spus: ”Normal, ca in primii 5 ani s-a odihnit!”.Citește și: Complicele…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca a votat "cu ganduri bune", adaugand ca vrea sa aiba garantia ca Romania va evolua pozitiv in interiorul UE si al NATO. "Vreau garantia ca Romania va evolua pozitiv in interiorul UE, al NATO. Nu vreau sa mai aud ca fitecine ia decizii de politica externa…