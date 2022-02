Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va incepe un nou razboi, ci va pune capat unuia vechi, care dureaza de opt ani – aceasta este justificarea prezentata la televiziunea de stat de la Moscova. Rusia nu are cum sa nu puna capat razboiului din estul Ucrainei – spune propaganda de stat a Federației Ruse. Aceasta propaganda tace…

- Armata Rusiei și-a incheiat desfașurarea de-a lungul granițelor terestre și maritime ale Ucrainei. Cei 130.000-15.000 de soldați aflați in poziții au primit provizii pentru o luna, cu sprijin medical pentru potențiale victime ale invaziei, inclusiv spitale de campanie și plasma. In timp ce Occidentul…

- Deși liderul chinez Xi Jinping reprezinta „cea mai mare amenințare” pentru societatea deschisa din intreaga lume, poziția sa nu este atat de sigura pe cat se crede. Omicron amenința sa fie distrugerea sa, deoarece Covid-19 nu mai este sub control in China. Viitorul lumii este in joc in acest an. In…

- Administratia Biden a identificat mai multi oficiali guvernamentali si lideri de afaceri rusi de elita pe care SUA intentioneaza sa ii sanctioneze daca Rusia invadeaza Ucraina, a declarat un oficial de rang inalt al administratiei pentru CNN . Oficialul a declarat ca au fost elaborate „pachete de sanctiuni…

- Rusia nu va ataca Ucraina in urmatoarea perioada pentru ca nu dorește sa umbreasca Jocurile Olimpice din China, dar urmeaza o luna razboi psihologic, cel puțin pana pe 20 februarie, susține europarlamentarul Eugen Tomac. „Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la est de noi, un conflict militar…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat pentru Libertatea ca solicitarea Rusiei privind retragerea forțelor NATO de pe teritoriul Romaniei ar anula practic funcționarea Alianței Nord-Atlantice. „Nu cred ca exista rezerve nici in ceea ce privește SUA, nici printre membrii europeni ai…

- Daca va invada Ucraina atunci Rusia va suferi sancțiuni dure. O spune președintele SUA, Joe Biden. De cealalta parte, Putin s-a vazut recent cu președintele Iranului, Sayyid Ebrahim Raisi. In opinia președintelui SUA, Rusia va invada Ucraina, isna daca „intra in Ucraina, va plati un preț uriaș”. Potrivit…

- Desfașurarea de catre Rusia a zeci de mii de trupe in nordul, estul și sudul Ucrainei alimenteaza temerile in Kiev și capitalele occidentale ca Moscova planuiește un nou atac. „Tobele razboiului bat cu putere”, a spus un inalt diplomat american, citat de Reuters.