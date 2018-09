Stiri pe aceeasi tema

- Ce nu au reușit partidele din Opoziție și președintele Klaus Iohannis par sa reușeasca social-democrații: debarcarea lui Liviu Dragnea din funtea PSD! Scrisoarea care provoaca revoluția in partid și semnata de doar 3 lideri, dar asumata de mai multe zeci, a provocat discuții aprinse in PSD, dar și…

- Virusul a fost descoperit de veterinari intr-o ferma din satul Rogojeni, comuna Suceveni. Conform registrelor, in satul amintit ar fi 85 de porci, insa deja foarte multe dintre animale au fost taiate de gospodari dupa ce pesta a ajuns, acum aproape o luna, la Suceveni (unde vineri se platesc despagubirile…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Galati, in localitatea in extravilanul careia, la sfarsitul saptamanii trecute, au fost sacrificati 15 porci din cauza virusului. De data aceasta, pesta a aparut intr-o gospodarie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In China, circa 40.000 de porci au fost sacrificati, in prima luna de la depistarea unui focar de pesta porcina africana, in incercarea de a nu raspandi virsul in Asia, scriu The Economist si Reuters. In Romania, numarul este de patru ori mai mare, in opt luni.Situatia poate provoca diverse efecte.

- Autoritatile bulgare au anuntat ca au depistat primul focar de pesta porcina africana din aceasta tara, la o ferma aflata in apropierea frontierei cu Romania, informeaza site-ul Euronews, citeaza mediafax.ro.

- Vineri, 24.08.2018, a fost stins un alt focar de pesta porcina africana (PPA), diagnosticat de la inceputul lunii iulie a acestui an, intr-o gospodarie din localitatea Sarauad, judetul Satu - Mare. Absenta virusului bolii a fost demonstrata de L.S.V.S.A. Satu - Mare, prin rezultatele de laborator negative,…

- Un barbat a surprins imagini cu actiunea de dezinfectare a masinilor care coboara de pe bacul din Galati, insa personalul specializat pare a nu pulveriza nimic spre rotile autoturismelor. ”La misto da. Uite asa ne imbolnavim noi”, spune barbatul, imaginile fiind postate pe Facebook.Un barbat…

- Autoritatea Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) a transmis vineri ca a fost depistat un nou focar de pesta porcina africana, in judetul Galati, autoritatile luand masuri pentru prevenirea raspandirii bolii, prin sacrificarea porcilor si dezinfectia exploatatiei afectate.