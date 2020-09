Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Victor Ciutacu a intrebat-o pe Gabriela Firea daca se va duce la o eventuala dezbatere cu Nicușor Dan. "Dar oare se va prezenta?... Nu mi-e frica de o dezbatere cu Nicusor Dan. Vreau sa particip la o dezbatere si pe alte zone din tara. Noi speram sa nu avem surprize si sa dam jos…

- Candidatul susținut de PNL și USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a lansat o provocare catre actualul primar general, Gabriela Firea: trei dezbateri electorale, fața in fața, in ultima saptamana de campanie. „Primarul Gabriela „PSD” Firea fuge de bucureșteni, fuge de bilanțul catastrofal de…

- Nicușor Dan i-a lansat Gabrielei Firea o invitație la trei dezbateri electorale în ultima saptamâna de campanie pentru a le prezenta bucureștenilor soluțiile pe care fiecare dintre ei le au pentru Capitala. „​Alegatorii trebuie sa aiba ocazia de a face o comparație directa…

- "Primarul Gabriela „PSD” Firea fuge de bucuresteni, fuge de bilantul catastrofal de la primarie, fuge de sigla de partid. Nu poate fugi insa de alegerile de peste o luna, din 27 septembrie. Nicusor Dan il desconsidera pe Traian Basescu la alegerile locale: Exista doua persoane care pot castiga: Eu…

- Nicușor Dan, candidatul USR PLUS și al PNL la Primaria Capitalei, vine la Interviurile Libertatea, in dialog cu Alina Manolache, astazi, de la ora 14.00. Interviul va fi transmis in direct pe site-ul Libertatea și pe pagina noastra de Facebook.Cum va reuși Nicușor Dan sa reduca din posibilul impact…

- Liderul PMP, eurodeputatul Eugen Tomac, a respins, marți, acuzațiile potrivit carora candidatura lui Traian Basescu o ajuta pe Gabriela Firea la alegerile locale și i-a acuzat pe liderii USR ca nu și-au dorit un front comun anti-PSD in Capitala.Citește și: Vasile Blaga ii distruge visul lui…

- Liderul PMP Eugen Tomac a anuntat vineri ca PNL a acceptat solicitarea USR astfel incat PMP sa nu fie primit in „Alianta pentru Bucuresti”. Astfel, PMP va candida singur la alegerile din Capitala, Traian Basescu intrand in cursa cu Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala.

- Traian Basescu a declarat, miercuri, al Romania TV, ca ar fi fost bine ca primarul general Gabriela Firea sa-și duca la bun sfarșit testarea bucureștenilor pentru a afla cum a circulat virusul in Capitala."Nu ma puteți suspecta ca o plac pe Gabriela Firea, dar ce a facut in București, a fost…