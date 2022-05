Stiri pe aceeasi tema

Polițiștii din Capitala fac percheziții București și județul Calarași la medici care ar fi practicat "vaccinarea la chiuveta", iar ulterior au eliberat certificate false de vaccinare.

Jill Biden, aflata in vizita in Romania, va avea, sambata, o intalnire cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii va vizita o scoala din Capitala in care au fost primiți cațiva elevi ucraineni refugiati.

370 de blocuri din București, Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Marie Curie" și alte instituții raman pana sambata fara apa calda.

Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a anuntat, joi seara, masuri pentru atenuarea majorarilor preturilor la carburanti in contextul pandemiei si razboiului din Ucraina, una dintre actiuni fiind furnizarea a un milion de barili de petrol pe zi din rezervele strategice.

Traian Basescu se afla de cateva zile intr-o clinica privata din Bruxelles, dupa ce s-a spus ca ar fi suferit un AVC. Ținand cont de istoricul medical al lui Traian Basescu, Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta" din Capitala, a explicat la Romania Tv la ce riscuri este expus fostul…

Primaria Generala a Capitalei informeaza ca duminica, intre orele 07.00 și 13.00, vor fi instituite restricții de circulație in București, pentru ca va fi organizata ediția a doua a evenimentului „Legal Half-Marathon 2022".

Pompierii din Bucuresti intervin, marti, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperisul magazinului Prosper, Calea 13 Septembrie. In zona sunt degajari mari de fum, iar in acest sens pompierii au facut o recomandare.

Premierul Nicolae Ciuca afirma ca Romania condamna cu fermitate orice incercare de a pune la indoiala suveranitatea, integritatea teritoriala și independența Ucrainei.