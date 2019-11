Stiri pe aceeasi tema

- Romania se va prabusi daca in paralel cu imprumuturile pentru plata pensiilor nu se vor face investitii, iar PMP sustine Guvernul Orban dar ii cere sa utilizeze banii europeni ca o compensatie a imprumuturilo...

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca acest scor obținut de Klaus Iohannis legitimeaza și Guvernul Orban. Basescu considera ca acest vot va revigora și DNA-ul, iar Viorica Dancila și cei din PSD se pot aștepta la dosare.Citește și: Variante post-turul II: posibile evoluții pe scena politica…

- Colegi de Opoziție, PNL și PMP au negociat, insa, intr-un mod original, dupa cum a povestit Traian Basescu, europarlamentar PMP, fostul lider al partidului, invitat la TVR, in emisiunea ”Cartier Prezidențial”. Acum, dupa ce au ieșit la lumina și celelalte negocieri cu partidele care au susținut moțiunea…

- Analistii CFA Romania estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele luni, o rata medie a inflatiei de 3,82% in octombrie 2020 si o majorare a primei de risc a Romaniei. "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 75% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12…

- Traian Basescu a vorbit despre formarea majoritații in Parlamentul Romaniei pentru investirea noului Guvern. "In ceea ce privește realizarea majoritații minune cu care sa treaca Guvernul este ceea ce v-am spus ca dincolo de problemele pe care le are Ponta, faptul ca USR-ul și UDMR-ul pun condiții…

- Traian Basescu a fost intrebat in direct la Romania TV despre momentul in care Romania ar putea avea un Guvern funcțional pe deplin. Politicianul a raspuns ca nici in prezent nu avem un Guvern ”mort”. ”Un Guvern cazut poate face foarte multe. Nu poate da ordonanțe de urgențe din bun simț,…

- In momentul in care Lili Ruse, moderatoarea emisiunii de la Romania TV, l-a intrebat pe fostul președinte Traian Basescu daca crede ca va trece Guvernul Orban in Parlament, Basescu a indemnat-o pe jurnalista sa ii adreseze aceasta intrebare analistului Bogdan Chirieac. „Cred ca aveți pe cineva…

- Fagura, FinTech-ul de peste Prut care dezvolta o platforma de peer-to-peer lending (imprumut de la persoana la persoana), si-a lansat operatiunile in Republica Moldova dupa o perioada de teste. In Belgrad, la un eveniment de antreprenoriat, ne-am...