- Antrenorul coordonator al lotului de canoe, Florin Popescu, a declarat, la revenirea din Italia, ca intoarcerea in Romania cu o luna mai devreme decat era prevazut cantonamentul s-a datorat fricii de a nu ramane izolati in Peninsula, in urma masurilor de carantina instituite din cauza epidemiei de coronavirus.…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, miercuri, ca sportivii intorsi din Italia, tara afectata de coronavirus, nu au probleme de sanatate si nu intra in carantina la CNS Snagov, ci merg la antrenamente acolo, potrivit news.ro."Din pacate, in contextul asta destul de…

- Un autocar cu elevi și profesori insoțitori de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, care revine din Italia, din regiunea Veneto, una din zonele afectate de coronavirus, este dat in consemn la Vama...

- Un ieșean intors recent din Italia dintr-o zona afectata de virusul coronavirus a fost izolat la domiciliu. Dupa ce a fost controlat la Aeroportul din Iași, medicii au decis ca acesta nu va trebui sa paraseasca domiciliul timp de zece zile, timp in care va fi monitorizat. Daca apar simptomele specifice…

- O femeie din Timis a alertat, duminica, autoritatile, ca fiicele sale se afla intr-o aeronava si vin din zona afectata de coronavirus in Italia. Autoritatile s-au mobilizat si au facut verificari, dupa aterizarea cursei de Bergamo, pe Aeroportul Timisoara.

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns in Italia la 76. Premierul Giuseppe Conte a anunțat masuri dure: carantina in mai multe localitați, suspendarea activitaților sportive, a meciurilor și a excursiilor.Potrivit „Corriere della sera”, sambata numarul persoanelor infectate a…