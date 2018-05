Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune, referitor la decizia Curtii Constitutionale, care a stabilit ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca judecatorii au instrumentat o decizie care pare a fi o lovitura de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis sesizarea formulata de Guvern si sustinuta in fata judecatorilor CCR de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Curtea Constituționala a Romaniei a admis sesizarea Guvernului privind decizia de nerevocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, de…

- Presa internationala scrie ca presedintele roman Klaus Iohannis este nevoit sa o revoce pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi, asa cum cere Guvernul, in pofida protestelor opozitiei si comunitatii internationale, potrivit hotararii de miercuri a Curtii Constitutionale. Seful statului roman ”nu are puteri…

- Tariceanu saluta decizia CCR. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a salutat decizia Curtii Constitutionale privind revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA. Liderul ALDE sustine judecatorii CCR, prin decizia de astazi, statueaza faptul ca doar ministrul Justitiei are dreptul de…

- Desecretizarea Protocolului dintre SRI și Parchetul General , valabil intre 2009 și 2016, redeschide discuția esențiala a ultimei decade politice, in care obiectivul național prioritar, de combatere a corupției, a dat doi președinți de țara, pe Traian Basescu și pe Klaus Iohannis, a rasturnat un guvern…

- Funcția de președinte este ea insași in fața unui atac, spune fostul președinte Traian Basescu. Liderul PMP a comentat modu in care el ar reacționa in situația in care este pus acum președintele Klaus Iohannis, de a accepta sau respinge propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, inaintata…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a sustinut, sambata, la Congresul PSD, ca presedintele Klaus Iohannis nu va castiga al doilea mandat si ca „isi va semna sentinta” atunci cand va iesi intr-o conferinta de presa si va anunta ca nu o revoca din functie pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA),…