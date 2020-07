Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Miscarea Populara le transmite bucurestenilor, intr-o postare pe Facebook, ca discutiile cu PNL si USR, pentru candidati comuni la primariile de sector, au esuat.Libertatea a scris ca negocierile dintre cele trei partide, PNL, USR-PLUS si PMP s-au blocat, dupa ce USR a refuzat sa…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca negocierile intre partidele de dreapta au eșuat in Capitala, iar ”PMP va face ceea ce trebuie”. Se vehiculeaza tot mai intens o candidatura a lui Traian Basescu la Primaria Capitalei, fapt pe care il sugereaza și Eugen Tomac.Citește și: Mesajul lui Tudorel…

- Batalia pentru Primaria Capitalei s-ar putea dovedi mai incinsa ca niciodata. Negocierile sunt extrem de dure atat in blocul de stanga, cat și in blocul de dreapta, tocmai de aceea nu sunt excluse intrarile in cursa ale celor doi lideri de partide mai mici Victor Ponta (Pro Romania) și Traian Basescu…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat ca formatiunea pe care o conduce poarta discutii in vederea crearii unei aliante electorale alaturi de USR PLUS si PMP, pentru sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei. "Da, sigur, exista o discutie privitoare la sustinerea…

- Capitala, inainte cu patru luni pana la alegerile locale din 2020. Ce candidați lanseaza partidele politice și cum stau la capitolul negocieri - va prezentam intr-o scurta radiografie a calculelor politice de pana acum.BUCUREȘTI In cursa pentru primaria Capitalei, principalele partide…

- Primarul Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, a folosit vizita lui Ludovic Orban în Centrul Vechi din București pentru a se lauda cu ”realizarile” din timpul mandatului sau. Ea a susținut ca se bucura ”sincer„ ca premierul liberal s-a simțit bine, grație consolidarii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a ținut sa infirme zvonurile care indicau ca liberalii nu-l mai susțin pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei și a spus ca spera ca in perioada urmatoare intreg blocul de dreapta sa se incoloneze in spantele lui Nicușor Dan.”Cu siguranța! Nicușor Dan nu este…

- Candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, afirma ca cele doua testari in masa pentru coronavirus pe c are le deruleaza Primaria Capitalei in aceasta perioada sunt ”o cheltuiala inutila a banului public”. ”Daca vrea sa faca ceva pentru protectia bucurestenilor, Gabriela…