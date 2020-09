Stiri pe aceeasi tema

- Cu trei zile inainte de alegeri, Nicusor Dan, candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, are un avans de doar doua procente in fata Gabrielei Firea, primarul in functie, potrivit unui sondaj Novel Research comandat de PNL si obtinut de Adevarul.1. Nicusor Dan - 42% 2. Gabriela Firea…

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, spune ca Alianța PNL – USRPLUS este pe punctul de a pierde alegerile in Capitala și pune acest eșec pe seama faptului ca PMP a fost scos din alianța. Fostul președinte lanseaza un atac la adresa lui Ludovic Orban. Potrivit unei postari pe Facebook,…

- Mihai Gadea a prezentat, luni, la Sinteza zilei, datele celui mai nou sondaj Sociopol privind alegerile locale din București. Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, Gabriela Firea ar caștiga un nou mandat la Primaria Capitalei, cu 41% din voturi. Principalul sau contracandidat, Nicușor…

- Candidatul Dreptei la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, crede ca principalul sau contracandidat, Gabriela Firea, isi doreste amanarea alegerilor locale pentru ca "se teme” de scrutin. Dan sustine ca observa "o izolare” a Gabrielei Firea fata de "aliatii traditionali ai PSD – Pro Romania si ALDE –…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit, miercuri dimineața, la Digi24 despre batalia pentru Primaria Capitalei. Trei candidați cu șanse au intrat in lupta: Nicușor Dan, Gabriela Firea și Traian Basescu. Gazetarul considera ca, in timp ce Traian Basescu va lua voturi de la Nicușor Dan, Calin Popescu…

- Dreapta ar caștiga sigur Capitala, in toamna, arata cel mai recent sondaj. Nicușor Dan este pe primul loc in cursa pentru primaria Capitalei, arata un nou sondaj al liberalilor, obținut in exclusivitate de Realitatea PLUS. Lupta pentru Primaria Capitalei va fi complicata, mai ales dupa ce Traian Basescu…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a dat de ințeles la Digi 24 ca va candida la Primaria Capitalei subliniind ca-și va apara corect șansele. 'Eu nu am cicatrici in spate, ci doar in fața, pentru ca am intrat in toate bataliile cu pieptul inainte', a subliniat Basescu, precizand ca excluderea…

- Candidatul dreptei la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, este noul favorit pentru castigarea scrutinului de la sfarsitul lunii septembrie, potrivit analizei facuta de o agentie de pariuri. Nicusor Dan are in prezent o cota de 1.67, iar sansele Gabrielei Firea au scazut de la o cota de 1.91, pe 10 iulie,…