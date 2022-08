Traian Basescu alisa Petrov a apelat la calea extraordinara de atac, cea de revizuire a unei decizii definitive a unei instanțe, pentru a cere anularea sentinței de colaborator al fostei Securitați. In urma acestei decizii definitive, fostul președinte și-a pierdut și privilegiile de fost șef al statului – indemnizație, paza de la SPP, locuința de […] The post Traian Basescu „Petrov” cere revizuirea deciziei de colaborator al Securitații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .