Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu, aka PETROV in notele conspirative ale fostei Securitați, a renunțat și la a doua cerere de revizuire a sentinței prin care a fost numit colaborator al Securitații. Prin avocații sai, Traian Basescu incercase sa atace la ICCJ aceasta decizie, dar acum și-a retras acțiunea. In urma acestei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a solutionat definitiv cauza prin care se constatau practici comerciale incorecte ale Raiffeisen Bank SA, menite a afecta interesele financiare ale consumatorilor. Operatorul economic Raiffeisen Bank SA urmeaza sa restituie sumele recalculate in raport cu cele…

- Fostul presedinte Traian Basescu a depus la Curtea de Apel Bucuresti o cerere prin care a anuntat judecatorii ca renunta sa mai conteste decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție prin care a fost declarat colaborator al fostei Securitati comuniste, a relatat Agerpres. Potrivit CNSAS, fostul presedinte…

- Avocatii lui Traian Basescu au anuntat, vineri, la termenul de la Curtea de Apel, ca isi retrag cererea prin care contestau decizia CNSAS care l-a declarat pe Traian Basescu colaborator al Securitații. Conform antena3.ro, aparartorii fostului președinte au retras cererea de revizuire a deciziei CNSAS.…

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, luni, cererile de suspendare a deciziei penale pronunțate de Completul de 5 Judecatori. ICCJ a admis in principiu contestatiile in anulare formulate de catre Radu Mazare si Gabriel-Sorin Strutinsky impotriva deciziei penale nr. 14…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a admis in principiu contestatiile in anulare formulate de catre Radu Stefan Mazare si de Strutinsky Gabriel Sorin impotriva deciziei penale pronuntata in dosarul Polaris Totodata, Curtea Suprema a respins, ca nefondate, cererile de suspendare a executarii…

- Directoarea medicala a spitalului „C.I. Parhon" a pierdut definitiv procesul impotriva Agentiei Nationale de Integritate. Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul declarat de Luanda Mititiuc impotriva sentintei din 2020 a Curtii de Apel prin care fusese declarata incompatibila. Ca urmare,…