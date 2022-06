Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, intr-un interviu acordat Realitatea Plus TV, ca nu are niciun regret personal dupa locuinta statului si ca si-am cumparat un apartament foarte frumos astfel ca nu sta in mila statului roman. RA-APPS a fost cea mai decenta institutie, a lucrat cu legea,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, intr-un interviu acordat Realitatea Plus TV, ca nu are niciun regret personal dupa locuinta statului si ca si-am cumparat un apartament foarte frumos astfel ca nu sta in mila statului roman. RA-APPS a fost cea mai decenta institutie, a lucrat cu legea,…

- FOTO| De Ziua Copilului, trei micuți dintr-o comuna din Alba au primit cel mai frumos cadou. O locuința noua, cu ajutorul autoritaților și localnicilor FOTO| De Ziua Copilului, trei micuți dintr-o comuna din Alba au primit cel mai frumos cadou. O locuința noua, cu ajutorul autoritaților și localnicilor…

- Termenul de eliberare a imobilului in care isi are resedinta oficiala Traian Basescu expira pe 1 iunie, informeaza Regia Autonoma - Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), care precizeaza ca, daca fostul sef de stat nu va respecta acest termen, va fi formulata o actiune de evacuare…

- Viorica Dancila, fost președinte PSD, actual politician roman, a vorbit deschis despre viața sa privata. Cand avea 26 de ani, Dancila a infiat un baietel, pe Victor, chiar daca sotul si parintii ei nu au fost de acord, la vremea aceea, cu decizia ei.

- Incredibil, dar adevarat. Și-a vandut mașina cu 1500 de euro, dar trebuie sa plateasca amenzi de 15.000 de euro. Emil Dinu a predat vehiculul unui roman in Italia, dar dupa 10 ani e obligat de statul italian sa plateasca amenzi de 15.000 de euro.

- In presa s-a speculat ca Gabi Badalau i-ar fi achiziționat Bianca Dragușanu un apartament de sute de mii de euro in Dubai. Frumoasa blondina a dat carțile pe fața și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca și-a achiziționat singura locuința de lux din Dubai, iar afaceristul ar fi aflat din…

- Traian Basescu a fost nevoit sa iși ia adio de la vila din Primaverii, iar de curand și-a gasit o noua locuința. Fostul președinte al Romaniei a fost somat sa paraseasca locuința de protocol de la RAAPPS. Acesta și-a pierdut dreptul sa foloseasca imobilul de protocol, dupa ce instanța suprema a concluzionat…