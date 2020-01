Traian Basescu a declarat ca nu ințelege rațiunile pentru care PNL vrea declanșarea alegerilor anticipate. "Ati inteles de ce trebuie facute anticipate? Care-i motivul? In aproape toate statele democratice, pe final de mandat, se schimba structura favorabilitatii. Suntem in ianuarie 2020, mai avem 8 luni pana la alegeri. Ca sa fac alegeri anticipate, sa spunem ca s-ar gasi o formula prin care oamenii politici sa acceptae sa cada fara scop... Una este daca aveau un scop: de exemplu, ca sa revizum Constitutia. Dar discutam de un partid care are 30-40 % si care nu poate tinti 66%. Poate face aliante…