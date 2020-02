Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a fost prezent duminica seara in studioul Romania TV, unde a vorbit despre blatul dintre PNL și PSD, pentru ajungerea la alegeri anticipate. ”Eu suspectez o intelegere intre PNL si PSD. PSD a vrut sa nu existe alegeri locale in doua tururi, PNL a angajat raspunderea…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat, vineri, intr-un interviu la Gandul, ca nu formatiunea pe care o conduce nu va vota Guvernul Orban II, in Parlament. Saptamana viitoare, timp de trei zile, vor avea loc, in comisii, audierile ministrilor propusi de premierul desemnat, Ludovic Orban, iar…

- Fostul președinte Traian Basescu ii acuza pe cei de la PNL ca pun interesul de partid, inaintea interesului național. Basescu arata ca liberalii dau jos guverne și genereaza instabilitate doar din interese pur politice.Citește și: STOP joc! Numirea conducerii marilor parchete este blocata.…

- Fostul presedinte a raspuns comparatiei facute de Victor Ponta, intre situatia politica de acum si cea din 2009, cand Basescu l-a refuzat pe Iohannis pentru functia de premier. "Nu sunt aceleasi situatii, eu in 2009 m-am straduit sa pun doua guverne, pe cand aici se vrea sa cada doua guverne.…

- Prezentata ieri in parlament, dincolo de cuvintele sforaitoare despre democratie, motiunea de cenzura impotriva guvernului Orban se centreaza pe o singura problema: alegerea primarilor. Este corecta alegerea primarilor dintr-un singur tur sau este mai democratica alegerea lor din doua tururi? Taberele…

- Cand si-a asumat raspunderea pe un subiect care stia ca va deranja doua partide cu o pondere importanta in parlament, PNL era sigur ca are de castigat in orice situatie. Daca PSD reuseste sa adune suficiente voturi pentru a trece motiunea, prin caderea guvernului Orban deschide calea spre alegerile…

- UPDATE, ora 7:35 – Premierul britanic Boris Johnson a obtinut majoritatea in Parlamentul britanic, partidul sau conservator trecand pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale publicate vineri, relateaza AFP si Reuters. Dupa numararea rezultatelor in 600…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum e mai bine? In doua tururi de scrutin, cum a fost de la bun inceput? Sau intr-un singur tur de scrutin, cum a decis Parlamentul in 2016? PNL a promis ca va face schimbarea schimbarii. Iar daca are majoritate in Legislativ, atunci va avea caștig de cauza. Dar la moțiunea…