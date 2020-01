Traian Băsescu: "Magistraţii au exagerat, având în vedere pensiile şi salariile pe care le au" Magistratii au fost nemultumiti de proiectul de lege care ar elimina pensiile speciale ale tuturor categoriilor profesionale, in afara de militari si politisti, mai multe instante intrand in aceasta saptamana in greva, iar fostul presedinte crede ca a fost vorba si despre un moment prost ales de PSD si PNL pentru a aduce in discutie aceasta problema foarte sensibila. "Cred ca si PSD si PNL au ales un moment foarte prost sa discute o problema atat de sensibila. Dezbaterea pe pensii speciale este inainte de alegeri. Cata incredere poti sa ai ca nu functioneaza abordarea electorala a problemei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

