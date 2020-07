Traian Băsescu: Lucrurile scapă de sub control! Soluția este reintroducerea stării de urgență Traian Basescu a vorbit la Digi24 despre golirea de substanța a Starii de alerta dupa deciziile CCR care spun ca izolarea și carantina sunt neconsituționale. Guvernul a anunțat deja ca suspenda masura izolarii la domiciliu și a carantinarii instituționalizate. In plus, decizia CCR de a declarat amenzile emise pentru nerespectarea restricțiilor a facut ca mulți romani sa nu mai respecte multe dintre normele impuse de Guvern. In acest context, fostul președinte spune ca soluția ar fi „reintroducerea starii de urgența” prin decret prezindențial. Un lucru legal, in conformitate cu Constituția, spune… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

