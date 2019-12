Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, duminica seara, dupa anuntarea rezultatelor exit-poll, ca aceasta a fost cea mai categorica victorie obtinuta vreodata impotriva Partidului Social Democrat, informeaza AGERPRES . El a anuntat ca va fi un presedinte “total implicat” pentru Romania, aratand ca va…

- În acest context, social-democrația este reprezentata în turul II cu șanse mari de victorie, este de parere deputatul PSD de Cluj Horia Nasra, care amintește de episoadele electorale din anii precedenți. În 1996, Emil Constantinescu obținea în primul tur 28,21%, apoi a câștigat…

- Traian Basescu a șters pe jos cu Ponta, Tariceanu și Kelemen Junor, in direct la Digi24, acuzandu-i ca sunt responsabili de faptul ca Romania nu are un guvern. Basescu i-a facut pe cei trei lideri șantajiști de meserie și ii critica pentru faptul ca nu au responsabilitatea de a-și asuma demersul…

- Echipa naționala sub 21 de ani a Danemarcei a invins, luni, reprezentativa similara a Finlandei, la Pori, scor 1-0, in grupa 8 de calificare la EURO 2021, din care face parte și Romania, anunța MEDIAFAX.Citește și: Traian Basescu arunca bomba in cazul Caracal: Este și un distribuitor de fete…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu e convins ca președintele Klaus Iohannis nu va numi un premier din partea unei alianțe PSD - ALDE - PRO Romania. Basescu il ataca dur pe Ponta.Citește și: Dacian Cioloș LOVEȘTE cu declarația zilei: Daca Barna nu iese președinte, atat USR, cat și PLUS vor…

- Ludovic Orban a explicat la Realitatea Tv care sunt urmatorii pași dupa caderea Guvernului Dancila. ”Cea mai buna soluție o reprezinta alegerile anticipate. Dar nu poți sa apuci de anticipate daca nu exista o voința clar conturata, pentru ca altfel arunci Romania intr-o criza care ar putea…

- Ucraineanca Elina Svitolina a invins-o in doua seturi, 7-5, 6-2, pe spaniola Garbine Muguruza, fosta numarul unu mondial, marti, intr-o partida din turul al doilea al turneului feminin de tenis de la Wuhan (China), dotat cu premii totale in valoare de 2,828 milioane dolari. Svitolina,…

- Ungaria si Romania au inregistrat cele mai mari ritmuri de crestere economica din Uniunea Europeana, in trimestrul al doilea, arata o estimare publicata vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).