- In doar doua saptamani, de cand s-a deschis sezonul moto in Maramures, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea mai multor accidente rutiere in care au fost implicati motociclisti. Unul dintre acestea s-a produs sambata, 05 mai, in jurul orei 16.00, pe D.N. 1C. Cercetarile efectuate…

- Presedintele filialei PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca demisioneaza din aceasta functie si a afirmat ca unul dintre motivele demisiei este "un scurtcircuit" in dialogul si colaborarea cu conducerea nationala a partidului. "Mi-am inaintat…

- Lucian Albu Rezultat excelent obținut de un elev al Școlii de Arte „N.N. Tonitza” Barlad la faza naționala a Olimpiadei de Interpretare Instrumentala. Liviu Lucian Albu, care a concurat la secțiunea de flaut, s-a intors de la Baia Mare cu premiul I, reușind sa obțina punctajul maxim. La finele saptamanii…

- Liderii social-democrați, proaspat aleși la congres, au avut astazi o prima intalnire in noul format. Au anunțat ca partidul este unit și se apuca de treaba. Președintele PSD a fost sfatuit sa nu iși foloseasca funcțiile in scop personal.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a raspuns luni la declaratiile fostului presedinte Traian Basescu, potrivit carora una dintre rezolutiile adoptate in Congres ar arata ca PSD il sustine pe presedintele Klaus Iohannis pentru functia de presedinte al Consiliului European. Acesta a spus ca „nu s-a dus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca il sustine pe Nicolae Badalau in conducerea partidului, adaugand ca la Congres se ia decizia privind persoanele care vor ocupa functii, noteaza Agerpres.

- Presedintele UDMR - Apel la dialog Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a lansat tuturor partidelor politice un apel la dialog si colaborare pentru dezvoltarea proiectelor de care România are nevoie. El a declarat la Consiliul…