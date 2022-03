Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, miercuri, definitiv, ca Traian Basescu a colaborat cu securitatea ca poliție politica. ICCJ a respins miercuri apelul depus de fostul președinte Basescu fața de decizia Curții de Apel București. „Respinge, ca fiind inadmisibila exceptia de nelegalitate invocata…

- Rusia a afirmat, duminica, a doua oara in ultimele 48 de ore, ca a folosit rachete hipersonice in Ucraina, de data aceasta pentru a distruge un rezervor de carburant al armatei ucrainene din sudul tarii, relateaza AFP. „Un important rezervor de carburant a fost distrus de rachete de croziera Kalibr…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu care a discutat despre criza din Ucraina, despre inființarea centru umanitar, la granița de nord a Romaniei, care va colecta și distribui ajutoarele pentru refugiați și ucrainenii din zone de razboi,…

- Președintele Klaus Iohannis a scris, duminica, pe Twitter, ca țara noastra va suplimenta ajutorul umanitar dar și pe cel militar trimis in Ucraina. „Romania se alatura partenerilor in sprijinul noilor sancțiuni, pentru a consolida și mai mult raspunsul nostru comun la invazia Rusiei in Ucraina. Sprijin…

- Klaus Iohannis a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat declanșat de Rusia impotriva Ucrainei și anunța o reacție puternica a comunitații internaționale, cu costuri mari pentru Moscova. Presedintele solicita oprirea imediata, integrala si neconditionata a agresiunii militare ruse, anunta asistenta…

- CNSAS a primit noile documente referitoare la colaborarea lui Traian Basescu cu Securitatea pe 8 aprilie 2019, cu o luna și jumatate inaintea datei la care CNSAS a sesizat instanța (29 mai 2019), dezvaluie Grupul de Investigații Politice (GIP). Potrivit GIP, disperat ca e pe cale sa fie declarat definitiv…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza o campanie suplimentara de recrutare si selectie, pe locurile ramase neincadrate in 2021, pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei. Astfel, campania de recrutare are ca scop…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a facut, miercuri, un scurt bilanț al finalului de an, in care arata cateva din masurile luate pentru categoriile defavorizate ale societații. Gabriela Firea anunța cateva din masurile luate la final de an, exprimandu-și speranța ca in 2022 va fi loc de mai mult și…