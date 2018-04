Traian Băsescu: Iohannis a procedat corect, dar a greşşit argumentele. De ce l-ar remania pe Tudorel Toader Traian Basescu a precizat ca in fruntea DNA trebuie sa ramana Kovesi pentru ca ea este imaginea luptei anticoruptie din Romania in Occident. "Nu putea sa o schimbe pentru ca in toate cancelarii doamna Kovesi este imaginea luptei anticoruptie. Corect sau incorect asta e imaginea, atata timp cat avem MCV asta este", a afirmat Basescu. Acesta a mai precizat ca daca Kovesi ar fi fost schimbata in Occident s-ar fi vazut ca si cum o coalitia a penalilor ar fi dat jos procurorul care se lupta cu coruptia. In schimb, președintele Traian Basescu a subliniat ca in decizia privind… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

