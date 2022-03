Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a fost spitalizat in urma unui infarct, au declarat pentru site-ul HotNews.ro surse apropiate acestuia. Libertatea a scris ca Basescu este internat intr-un spital din Paris. Potrivit informatiilor prezentate de postul Realitatea Plus si confirmate de surse Libertatea,…

- Un accident rutier soldat cu trei raniti, intre care un minor, a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe DN 1D, in comuna prahoveana Albesti Paleologu. Una dintre victime a fost preluata de elicopterul SMURD. Un autoturism condus de un tanar de 19 ani s-a lovit violent de un copac pe DN 1D, in satul Cioceni,…

- Aproape 50 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 20 de persoane fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 49 de apeluri prin care se solicita…