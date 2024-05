Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat ca alegerile din septembrie sunt programate strategic pentru a coincide cu eliberarea funcțiilor la Uniunea Europeana și NATO, sugerand ca actualul președinte Klaus Iohannis vizeaza un post in una dintre aceste instituții. Basescu a criticat abilitatea diplomatica…

- Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu fostul președinte roman Traian Basescu.„Azi am avut bucuria sa-l reintalnesc pe ex-Președintele Romaniei și deputatul in Parlamentul European, Traian Basescu, și sa-i mulțumesc pentru grija calduroasa și

- Ex-ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi a anunțat ca va candida la funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile din tomna acestui an. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Puterea a Patra. „Dupa multe discuții pe care le-am avut in RM cu cetațenii…

- Mai jos veți gasi lista completa a candidaților PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare. Vezi cine se afla pe locurile eligibile. Coaliția PSD-PNL a finalizat lista comuna a candidaților pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 9 iunie, in aceeași zi cu scrutinul pentru alegerile…

- Alegerile pentru Primaria Generala a Capitalei au intrat și in atenția caselor de pariuri care deja au inceput sa faca oferte speciale. Datele oferite pana la acest moment arata ca bucureștenii il vad drept mare favorit pe actualul primar, Nicușor Dan. Potrivit cotelor de pariuri, Nicușor Dan este favorit…

- La data de 28 martie 1974, Marea Adunare Naționala l-a ales in funcția de președinte al statului roman pe secretarul general al Partidului Comunist, Nicolae Ceaușescu, care devine astfel primul președinte din istoria Romaniei. Urmatorii președinți ai Romaniei au fost: Ion Iliescu, Emil Constantinescu,…

- Sondajele din ultimul an sugereaza ca niciunul dintre șefii partidelor din Romania nu este suficient de pregatit pentru a prinde trenul spre Cotroceni, fiindca oamenii vor altceva, informeaza Deutsche Welle. O cercetare sociologica recenta arata ca Traian Basescu este considerat cel mai bun președinte…

- Alegerile locale din iunie 2024, cuplate cu scrutinul pentru pentru Parlamentul European, vor produce cateva surprize. In primul rand, disputa va fi mai mult despre primarii, consilii locale și Consiliul Județean (CJ) și mai puțin despre europarlamentare. Votul politic este previzibil, dar nu vor lipsi…