- "Dupa parerea mea, starea de urgenta este necesara pentru ca este singura solutie in raportul cu derapajul in care ne aflam. Trebuie introdusa din nou izolarea sociala pentru ca este singura solutie sa stopam extinderea coronavirusului", a declarat Traian Basescu, la Romania TV. In cadrul…

- In interviul acordat jurnalistului Victor Ciutacu in emisiunea "Punctul Culminant", Traian Basescu a recunoscut ca "nu putem contesta ca lucrurile au evoluat destul de neplacut" privind epidemia de coronavirus. "Dupa ce s-a ridicat starea de urgenta, cu rezultate falsificate datorita numarului…

- Ministrul Nelu Tataru susțineca daca Romania va ajunge la 2.000 de cazuri zilnic, președintele Klaus Iohannis trebuie sa decreteze starea de urgența, pentru a doua oara. De cealalta parte, Traian Basescu este de parere ca decretarea starii de urgența pentru a doua oara trebuie sa aiba loc daca Romania…

- ”Daca vom ajunge la 1.000 de cazuri pe zi, președintele e obligat sa decreteze și simbolic starea de urgența. Ce alegeri sa organizezi la 600 de cazuri pe zi? Suntem la stadiul la care trebuie sa ne ferim de oricine!”, a declarat Traian Basescu, joi seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu.…

- Propunere surprinzatoarea facuta de fostul președinte Traian Basescu. Fostul șef al statului ii cere lui Klaus Iohannis reinstaurarea starii de urgența pentru ca romanii nu respecta nicio regula de...

- "Sa fim responsabilo in continuare. Un an din viata sacrificat inseamna viata in continuare. Daca dupa 3 luni de concediu si somaj, daca mai vrei un concediu respecta-te, incearca sa fii atent. Daca continuam sa iesim prin mall uri, sa distram copiii si sa ii expunem, riscul e mare pentru populatia…

- Traian Basescu (68 de ani), fostul președinte al Romaniei, e de parere ca starea de urgența din Romania, cauzata pe fondul pandemiei de coronavirus, ar trebui prelungita cu inca o luna. Ea expira pe 15 mai In direct la Digi 24, Basescu a vorbit despre situația actuala din Romania, fiind de parere ca…

- Premierul Ludovic susține ca, dupa incheierea starii de urgența, masura de suspendare a concertelor și spectacolelor va ramane valabila, fiind cu risc inalt de raspandire a viruslui. Citește și: Nelu Tataru: Exista riscul prelungirii starii de urgenta dincolo de 15 mai! Conditia obligatorie…