CORONAVIRUS. "Este tarziu tot ce face guvernul. De doua luni vorbesc de carantinarea celor de afara. Azi aflam ca lipsesc echipamentele in țara. Suntem la stadiul in care depindem de ceea ce facem. Statul este depașit și in urma evenimentelor. Masurile sunt intarziate. Este penibil sa vorbești in situație de epidemie de masuri graduale.

Vreau sa spun populației ca cea mai sigura modalitate de a se apara de virus este izolarea. Pentru a se ajuta pe el și pentru a-i ajuta pe cei din jur. Criza va dura mult, in iunie ar putea fi pe panta descrescatoare.

Romania s-ar putea confrunta…