Stiri pe aceeasi tema

- Reluand comunicatul agerpres.ro, site-ul „Real-itatea.net”, publica o stire interesanta: Camera Deputatilor a adoptat tacit, miercuri, 14 initiative legislative, printre care si proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei speciale de investigare a magistratilor. Deci, magistratii pot rasufla usurati,…

- Presedintele de sedinta, Carmen Mihalcescu, a anuntat miercuri ca 14 proiecte au termenul de dezbatere depasit si se considera adoptate. Proiectul privind desfiintarea Sectiei speciale de investigare a magistratilor a fost initiat de mai multi parlamentari USR. Proiectele adoptate tacit de…

- Fostul presedinte Traian Basescu critica strategia presedintelui Klaus Iohannis de a evita o confruntare directa cu Viorica Dancila. Eurodeputatul PMP sustine ca Dancila nu e un candidat extremist, care nu merita o dezbatere, ci sefa unui partid ”apropiat de abordari comuniste”. Traian Basescu a calculat…

- Traian Basescu afirma ca actualul presedinte al Romaniei are datoria de a face toate demersurile pentru a recapata atributiunile pierdute in primul mandat."Are o alta mare problema: in timpul lui a fost ciuntita functia prezidentiala si are obligatia ca la sfarsitul cei de-al doilea mandat…

- Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei, crede ca turul I al alegerilor prezidentiale nu a produs surprize majore si ca nici in turul II nu vom avea parte de surprize. Intr-o interventie telefonica la Digi24, fostul presedinte spune ca daca s-ar afla in locul presedintelui Iohannis ar la dezbateri…

- Reprezentanții Asociației Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului precizeaza ca intenția președintelui Klaus Iohannis de a desființa Secția de anchetare a magistraților arata ca de fapt, scopul este revenirea la abuzuri și restaurația controlului serviciului de informații asupra ...

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica seara la Romania TV, intr-o discutie despre cazul Caracal si retelele de carne vie si prostitutie, ca SRI ar trebui sa intre pe fir chiar daca legea nu ii cere si ca a fost o greseala desfiintarea serviciului secret al Internelor.„S-a ajuns…

- Klaus Iohannis iși asuma desființarea Secției speciale. "Nici amnistie și grațiere n-au reușit, nici codurile penale n-au reușit sa le strice așa cum și-au imaginat. Sa nu credeți ca n-au reușit pentru ca le-a venit mintea la cap! M-am suit eu in capul lor. Și legile Justiției, mai știți de…