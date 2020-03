Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, duminica, la Romania TV, ca tara noastra nu va putea gestiona valul de migranti, dupa ce Turcia a decis sa dea drumul refugiatilor sirieni spre Europa. Europarlamentarul PMP sustine ca Europa "nu este pregatita sa faca fata unui astfel de val de migratie"."Presedintele…

- Dupa ce Turcia a dechis porțile migranților catre Europa aceștia cauta rute pentru a ajunge in vestul continentului. Potrivit televiziunii turce de stat de limba araba un posibil drum catre Occidet ar trece chiar prin mijlocul Romaniei.Vezi și: Traian Basescu, despre acuzatiile de coruptie…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca 18.000 de migranți au trecut granița spre Europa, dupa ce țara sa le-a premis sa plece, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Numarul va ajunge la 25.000 pana la 30.000 in zilele urmatoare. Turcia nu mai poate face fața numarului mare de oameni…

- Autoritațile din Romania sunt absolut neputincioase atunci cand vine vorba de combaterea trecerii ilegale a granițelor. NNumarul celor care au incercat sa treaca ilegal frontierele Romaniei a crescut, in ultimul an, cu 24%, cei mai mulți migranți fiind din Irak, Afganistan, Siria, Bangladesh, Algeria,…

- Ankara nu respecta acordurile ruso-turce cu privire la un armistitiu in Siria si nu face nimic pentru a ”neutraliza teroristii” in regiunea rebela Idleb, a acuzat miercuri Kremlinul, relateaza AFP, citata de news.ro.Turcia are ”obligatia sa neutralizeze gruparile teroriste”, a subliniat Dmitri…

- Mai multi experti turci, potrivit portalului newsru.com, confirma faptul ca din partea Ankarei a fost o incercare de a ascunde cine a dat in realitate ordinul pentru doborarea avionului rusesc.Daca documentele de la briefingurile atribuite NATO sunt reale, rezulta ca presedintele turc a…

- Turcia a aprobat un plan de aparare al NATO pentru tarile baltice si Polonia dupa ce unii aliati au solicitat sprijin, a declarat joi presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand insa ca aliatii nu trebuie sa abandoneze Ankara in lupta ei impotriva terorismului, informeaza Reuters, citata de AGERPRES.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti ca Turcia lucreaza uneori cu intermediari ai gruparii Statul Islamic, reprosandu-i ca lupta in prezent impotriva kurzilor aliati ai coalitiei internationale din Siria impotriva jihadistilor, relateaza AFP si Reuters. "Dusmanul comun sunt astazi grupurile…