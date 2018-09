Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți lideri PSD, sub 30, au semnat o scrisoare, momentan secreta, prin care vor solicita, la viitorul CEX, demiterea lui Liviu Dragnea. Traian Basescu a analizat, la TVR 1, situația din PSD, și știe ce o sa i se intample lui Dragnea.”Lui Dragnea i se apropie sa sune ceasul, dar nu asta…

- Senatorul social-democrat Liviu Pop a declarat, vineri, ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, care este si presedinte al PSD Ilfov si interimar la PSD Bucuresti, trebuie sa isi spuna opiniile in interiorul organismelor de conducere ale partidului. "Toate aceste lucruri trebuie exprimate in…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Neptun, ca opozitia ar putea avea de castigat in urma conflictului din PSD, intre presedintele Liviu Dragnea si primarul general al capitalei, Gabriela Firea, daca "este desteapta" si depune acum o noua motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila.…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Neptun, ca opozitia ar putea avea de castigat in urma conflictului din PSD, intre presedintele Liviu Dragnea si primarul general al capitalei, Gabriela Firea, daca "este desteapta" si depune acum o noua motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila.'M*IE…

- Senatorul PSD Liviu Pop a afirmat, miercuri, ca nu exista nicio prevedere in Codul penal care sa ii serveasca lui Liviu Dragnea, iar opoziția minte și dezinformeaza. Fostul ministru al Educației a mai susținut, la RFI, ca „abuzul in serviciu a fost clar preluat de la ceea ce a propus Consiliul Superior…

- Roșia Montana va plati prețul corupției pierzand nominalizarea UNESCO, avertizeaza activiștii de la Mining Watch și Roșia Montana. ONG-urile trag un semnal de alarma și il acuza pe actualul ministru al Culturii ca nu face altceva decat sa ofere argumente pentru adversari in litigiul legat de Roșia Montana.…

- Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc remarca faptul ca, in ultimele zile, PSD și-a schimbat abordarea cu privire la suspendarea președintelui Klaus Iohannis: ”Pesediștii și-au schimbat tactica in raport cu Klaus Iohannis dupa condamnarea lui Liviu Dragnea in dosarul angajatelor fictive de la DGASPS: In…

- Sebastian Lazaroiu, fost consilier prezidential in mandatul lui Traian Basescu, este convins ca Liviu Dragnea va fugi din tara la momentul oportun pentru a nu intra in inchisoare. Lazaroiu afirma ca Dragnea se teme cel mai mult de sentinta in dosarul TelDrum, care daca il va prinde la inchisoare atunci…