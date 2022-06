Stiri pe aceeasi tema

- Cele 60 de zile in care Traian Basescu trebuia sa elibereze casa de protocol din Primaverii au expirat pe 23 mai, iar RAAPPS a transmis marți, 31 mai, ca fostul șef de stat mai are o zi ca sa plece, dupa notificarea primita prin executor judecatoresc. In caz contrar, vor fi demarate procedurile de evacuare.„Termenul…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, s-a dus duminica dupa-amiaza, la poliție, dupa ce a acroșat oglinda unei mașini parcate in Capitala, potrivit Știrile Pro Tv . In urma incidentului, Basescu a lasat și un bilet pe parbrizul mașinii in care și-a cerut scuze pentru cele intamplate. Incidentul…

- Poliția efectueaza cercetari dupa ce pe gardul locuinței din Cartierul Primaverii cineva a scris cu vopsea roșie un numar de telefon și un mesaj pentru „Petrov”, numele sub care Traian Basescu a colaborat cu fosta Securitate.„Petrov, achita-ți datoriile”. Acesta este mesajul pe care familia Basescu…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, in fata vilei de protocol, ca diagnosticul pe care i l-au pus medicii a fost o pneumonie netratata la vreme, recomandarea fiind ca cel putin pana in data de 10 sa evite orice aglomeratie ca sa nu aseze peste tratamentul care s-a facut un COVID. „Reusesc…

- Traian Basescu a dost externat și se afla in apartamentul sau din Bruxelles, a precizat soția sa, Maria Basescu, reporterilor aflați in fața vilei de protocol din București, de unde fostul președinte și familia acestuia trebuie sa plece in mai puțin de doua luni, conform deciziei instanței. Basescu…

- Regia Autonoma pentru Administrarea Activelor Statului a anunțat ca Traian Basescu a fost notificat sa paraseasca vila de protocol in care locuiește in București, ca urmare a pierderii dreptului de ocupare rezultat din decizia definitiva a instanței conform careia a colaborat cu Securitatea. Fostul…

- Decizia prin care Traian Basescu este confirmat de ICCJ ca informator al fostei Securitați este probabil prima prin care ar putea exista in societatea romaneasca niște consecințe și care obliga la o completare a legii care sancționeaza poliția politica. Atitudinea fostului președinte fața de situația…