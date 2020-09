Traian Băsescu dezminte zvonul retragerii de la alegeri: "Nu sunt geambaș de voturi. Nu mă retrag" Intrebat daca bucureștenii vor putea avea la final de campanie un nou episod precum cel cu retragerea din cursa a unui candidat pentru a i se face loc altuia, așa cum s-a intamplat la alegerile prezidențiale din 2004, fostul președinte a spus ca "Nu sunt geambaș de voturi".



"Nu sunt geambaș de voturi. Eu de cand sunt in politica am luptat pentru fiecare vot, iar acum lupt pentru voturi pentru ca, politic, alianța PNL – USR ne-a impins la o candidatura individuala. Ne-au scos din alianța cu o saptamana inainte de depunerea listelor. Deci, rețineți, nu sunt geambaș de voturi: nici nu… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

