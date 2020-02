Traian Băsescu despre starea României: Rar poţi să vezi o asemenea degringoladă! Traian Basescu a scris pe pagina sa de Facebook despre situația din Romania odata cu caderea Guvernului Orban. Fostul președinte considera ca instabilitatea guvernamentala nu face bine Romaniei și pe langa aceasta toate „cele trei puteri ale statului sunt in stare de nefunctionare”. Europarlamentarul Traian Basescu, fost presedinte al României, spune ca, în ultimii ani, tara trece &"printr-o experienta unica&", si anume, &"cei care instaleaza guverne sunt tot cei care dau jos guvernele României, ca si cum caderea guvernelor ar fi un soi de vitamina pe care o înghite… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

