- Fostul prședinte Traian Basescu a declarat duminica seara, da Digi 24, ca masurile de relaxare sunt exagerate iar noile condiții ale starii de alerta sunt insuficiente.„Cred ca ne jucam focul. Am vazut noile condiții ale starii de alerta și cred ca sunt insuficiente. In Beijing este carantina,…

- Victor Viorel Ponta, președintele partidului de buzunar Pro Romania, a anunțat ca senatorii și deputații sai vor vota impotriva prelungirii starii de alerta. ”Vom face ce am facut și la votul anterior, atunci cand toți parlamentarii Pro Romania am votat impotriva instituirii starii de alerta”, a declarat…

- Președintele Klaus Iohannis a depus o coroana de flori la Monumentul ”Kilometrul Zero al democrației”, cu prilejul marcarii a 30 de ani de la „Fenomenul Piața Universitații” și Mineriada din 13-15 iunie 1990.Iohannis a facut un nou apel la parlamentari sa voteze prelungirea starii de alerta,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a explicat, in direct pe B1 TV, ca seful statului Klaus Iohannis ar putea emite un decret de stare de urgenta, in care sa stipuleze "exact ce vrea sa faca Guvernul in starea de alerta", astfel incat PSD "sa ramana cu votul" din Parlament, "dar fara valoare". "Starea…

- Raed Arafat a explicat marți, la Digi24, care este „fundamentul științific” pentru prelungirea starii de alerta, dupa ce o majoritate parlamentara formata din PSD, ALDE si UDMR a transmis ca votul lor depinde de explicațiile specialiștilor. „Prelungirea starii de alerta se bazeaza pe un fapt simplu,…

- Dupa ce Marcel Ciolacu si Victor Ponta au anuntat ca PSD si Pro Romania se opun prelungirii starii de alerta dupa 15 iunie, si purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, prezinta 12 motive pentru care aceasta masura nu este necesara. Cel putin nu pe intreg teritoriul tarii.Ministrul…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a transmis luni, ca social-democrații nu sunt dispuși sa accepte prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile. Mesajul vine dupa ce liderul Pro Romania, Victor Ponta, a spus ca nici formatiunea sa nu va vota in Parlament prelungirea starii de alerta. Nici parlamentarii…

- Guvernul a trimis luni Parlamentului, pentru dezbatere și vot, un proiect de lege cu masurile din starea de alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta. In Senat, prima camera sesizata, Comisia Juridica a adus modificari substanțiale proiectului guvernamental. La dezbaterile din…