- Curtea Constitutionala a decis ca exista un conflict institutional, dupa ce Guvernul a sesizat un posibil conflict intre Executiv si Presedintie, ca urmare a faptului ca presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA. Curtea Constitutionala arata, in comunicatul…

- Traian Basescu sustine ca CCR a adoptat ”o decizie de rara ticalosie”, iar, ”practic, de azi, procurorii marilor parchete sunt subordonati guvernului politic”. Traian Basescu acuza Curtea Constitutionala ca a anulat 14 ani de progres in procesul de consolidare a independetei Justitiei.”Dragnea…

- USR contesta decizia CCR privind revocarea lui Kovesi. Opozitia a criticat decizia judecatorilor constitutionali cu privire la schimbarea sefei DNA, spunand ca institutia a fost politizata. “Este un moment de regres”, a precizat deputatul USR Stelian Ion. Acesta a vorbit despre “confiscarea atributiilor…

- Efectele deciziei CCR. Dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa DNA a dus la un conflict juridic de natura constitutionala, exista doua variante, sustine fostul judecator CSM, Cristi Danilet, pentru Libertatea. Cea mai importanta dintre ele – obligatia…

- Revocarea din functie a procurorului-sef al DNA Laura Kovesi este "o chestiune sensibila" si o "decizie grea" pentru presedintele Klaus Iohannis, a declarat miercuri fostul presedinte Traian Basescu. "Indepartarea prematura a lui Kovesi va da satisfactie si lucrurile vor intra sub tacere (...)…

- Traian Basescu a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca nu crede ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi revocata din functie de presedintele Klaus Iohannis. Traian Basescu considera nesabuita o revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, apreciind ca aceasta ar putea fi interpretata ca un semnal…

- Președintele PSD Liviu Dragnea nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis pe tema revocarii Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA. Liderul PSD spune ca decizia pe care o va lua seful statului nu il priveste. In cazul in care Klaus Iohannis nu o va revoca pe Laura Codruta Kovesi, PSD nu are un plan B,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea…