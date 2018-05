Stiri pe aceeasi tema

- "Acum trebuie vazut ce intelege Ponta pentru Opozitie. Dupa parerea mea este o batalie pentru putere, e opozitie la Dragnea, nu pentru curentul socialist. Aici e vorba de batalia intre doi oameni de proasta calitate umana. Oameni de proasta calitate care se urasc acum. Din pacate, sunt intr-un partid…

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut duminica seara la Romania TV ca toate partidele mici vor sa isi "rotunjeasca" numarul de parlamentari si spune ca paridul lui Victor Ponta, ProRomania, nu va intra in Parlament. Basescu a afirmat ca PMP va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului, dar…

- Fostul prim-ministru Victor Ponta a declarat joi, la RFI, ca in PSD exista o "nemultumire uriasa" legata de modul in care Liviu Dragnea conduce acest partid si nu exclude posibilitatea ruperii coalitiei PSD-ALDE, aflata la guvernare. "Este posibil acest scenariu. Sper sa se…

- Victor Ponta a reactionat joi la atacul lansat de Liviu Dragnea, miercuri seara, intr-o emisiune televizata. Acesta a criticat racolarile de oameni din PSD pe care Ponta le-a facut pentru Pro Romania, numind actiunea „atitudine de sobolan a doi fosti premieri ai partidului”. Victor Ponta a declarat…

- Traian Basescu a anunțat, luni seara, la Romania TV, ca partidul sau, PMP, va vota o moțiune de cenzura impotriva premierului Viorica Dancila. Anunțul lui Basescu vine dupa ce Victor Ponta a fost primul care a spus ca el și colegii sai din Pro Romania vor vota o moțiune de cenzura. Ulterior, PNL…

- "Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre ministri au fost pusi de SRI si George Maior - cu nume si prenume! Poate Rovana Plumb?!?! Ce ziceti? Dar si Dragnea Mincinosul a ajuns vicepremier in Decembrie - si pe el l-a pus SRI si George Maior? Oamenii…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr-o emisiune ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s-a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in fruntea…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica. "In general, cei pe…