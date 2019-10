Festivalul „Bostanul fermecat”, marcat în comuna Vâlcele

Festivalul „Bostanul fermecat”- unul dintre cele mai așteptate evenimente ale toamnei, a fost marcat și în acest an de către elevii, preșcolarii și cadrele didactice din comuna Vâlcele. Festivalul este marcat an de an, către Școala Gimnazială „Romulus Cioflec” din Araci și unitățile… [citeste mai departe]