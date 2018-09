Stiri pe aceeasi tema

- In opinia sa, modul dezastruos in care Guvernul Dancila a actionat in criza pestei porcine, dar si ”mineriada” din 10 august sunt motive suficiente pentru o motiune. Basescu a acuzat PNL si USR ca nu vor sa sustina PMP in demersul acestuia de a initia motiunea de cenzura. Tocmai de aceea, el si-a sfatuit…

- Basescu a acuzat PNL si USR ca nu vor sa sustina PMP in demersul acestuia de a initia motiunea de cenzura. Tocmai de aceea, el si-a sfatuit colegii de partid sa spuna ca motiunea este "ideea geniala a lui Barna si Orban", numai sa-i convinga pe cei din USR si PNL sa sustina demersul de inlaturare a…

- Premierul Viorica Dancila susține ca are o cooperare buna cu Gabriela Firea, precizand ca va sprijini toate solicitarile legale. Referitor la conflictul dintre primarul Capitalei și liderul PSD, Dancila susține ca discuțiile ar trebui sa aiba loc in interiorul partidului.Citeste si Traian…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a facut afirmații dure la adresa ministrului Agriculturii, numindu-l paiața de la agricultura, panarama care mananca branza pe unde apuca."Guvernul Dancila defileaza la pesta porcina cu paiața de la agricultura, cu panarama aia care mananca branza…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune, despre declaratia ministrului Apararii Mihai Fifor prvind “rachetele balistice” de la Deveselu, ca este “cea mai ticaloasa si gresita declaratie post decembrista”. “N-am crezut ca cineva poate face declaratii mai daunatoare tarii decat Petre Daea”, spune Traian…

- Fostul președinte Traian Basescu ii cere demisia lui Mihai Fifor. Reacția vine dupa ce ministrul Apararii a afirmat ca la baza de la Deveselu se afla rachete balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare, nicidecum balistice.„Mihai Fifor, afara din guvern ! N-am crezut…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, joi, pe Facebook, pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustinand ca este „o rusine pentru natiune", titlul postarii fiind „Mars afara din Guvern, Daia!", dupa ce acesta a comparat victimele Holocaustului cu porcii incinerati din cauza pestei porcine.…

