- Fostul ministru al Comunicatiilor in Guvernul Grindeanu, Augustin Jianu, a anuntat, vineri seara, ca s-a alaturat echipei lui Victor Ponta. ”Astazi, PSD se dovedeste a fi un partid de diletanti, de mafioti fara limite, iar tandemul Dragnea – Dancila este, fara indoiala, cea mai mare catastrofa a istoriei…

- Deputatul „de Iasi" Nicolae Banicioiu, a carui activitate in Parlament este aproape nula, a dezertat din partidul condus de Liviu Dragnea. Prieten vechi al lui Victor Ponta, in guvernul caruia a fost si ministru al Sanatatii, Banicioiu s-a inscris in Partidul ProRomania. „Nicolae Banicioiu nu a facut…

- Nicolae Banicioiu nu a facut niciodata cinste organizatiei PSD Iasi, pe listele careia a ajuns deputat, se arata intr-un comunicat al PSD Iasi, remis vineri, AGERPRES, ca urmare a anuntului potrivit caruia Banicioiu ar fi plecat din partid pentru a i se alatura lui Victor Ponta in Pro Romania.…

- In ultimele zile mai multe persoane au demisionat din PSD alegand formatiunea lui Victor Ponta- Pro Romania, cel mai important nume fiind cel al fostului ministru al Sanatatii, Nicolae Banicioiu. De cealalta parte, mai multe organizatii PSD catalogheaza plecarile drept tradare.

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in guvernarea Ponta, a anuntat ca demisioneaza din PSD si va trece la formatiunea nou-infiintata in care se afla si Victor Ponta. "Am luat decizia de a fi alaturi de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare cu care am facut multe lucruri…

- „Ne intoarcem in anii 50, pe vremea epurarilor comuniste”, acuza deputatul Catalin Radulescu, zis si „Mitraliera″. Asta in timp ce surse politice o dau pe sefa Guvernului, Viorica Dancila, drept candidata pentru postul de presedinte executiv. In interiorul PSD a aparut un cor al nemultumitilor care…