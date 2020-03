Stiri pe aceeasi tema

- "Avem cateva directii clare de actiune. Obiectivul cel mai important este limitarea raspandirii infectiei coronavirus. Pentru a limita raspandirea apelam la diferite categorii de masuri. Stim foarte bine ca exista riscul ca distribuirea in comunitate sa aiba o probabilitate mai mare. Pana…

- Edilul Gabriela Firea i-a spus jurnalistului Victor Ciutacu ca a fost sunata de Ludovic Orban, iar premierul i-a dat asigurari ca Guvernul va aloca toate fondurile necesare pentru domeniul sanatatii. ”Avem, in 6 spații hoteliere, 430 de persoane in carantina, din Italia, Spania și Germania.…

- Chestorul Ioan Buda, seful Poliției de Frontiera, a prezentat marți datele oficiale in legatura cu intrarea in țara a unor persoane din zone afectate de coronavirus. Anuntul a fost facut intr-o conferința de presa ținuta la Ministerul de Interne. Conform datelor prezentate, in ultimele doua saptamani…

- Panica se intaleaza din ce in ce mai puternic si in Romania, iar multi dintre noi ne intrebam ce se va intampla atunci cand va fi instituita carantina generalizata, asa cum se intampla in Italia. Desigu, cu totii speram ca nu se va ajunge aici si incercam sa ne linistim cu putinele informatii optimiste…

- Ministrul Interimar de Interne, Marcel Vela, a anuntat impunerea unor noi restrictii privind transportul feroviar si rutier de persoane, dinspre si spre Italia, in contextul epidemiei cu noul coronavirus.

- Datorita raspandirii coronavirusului in mai multe tari din Europa, Asia si nu numai, executivul de la Bucuresti a luat mai multe masuri de precautie in acest sens. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca Romania suspenda zborurile dinspre si catre Italia, China, Iran si Coreea de Sud: Astfel,…

- Guvernul ar fi luat decizia de a suspenda zborurile catre Italia, dar și zborurile dinspre Italia catre Romania. Conform surselor noastre, aceasta decizie va fi anunțata in cadrul conferinței de presa de la Ministerul de Interne.De asemenea, se vor inaspri controalele la vama prin suplimentarea…

- Raluca Turcan a amintit intr-un interviu acordat Gandul Live ca, printre cele 25 de ordonante de urgenta adoptate intr-o singura sedinta, Guvernul a adoptat un act normativ pentur a preveni raspandirea coronavirusului. "Este important sa pastram un echilibru și sa nu se instaureze panica.…