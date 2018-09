Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a explicat luni seara, la emisiunea Romania 9, cum funcționeaza comunicarea intre instituții cand un demnitar strain ajunge in Romania și ce rol are SPP-ul.

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca modul in care presedintele Comisiei Europene a reactionat, la sosirea in Romania, cand premierul Viorica Dancila a intarziat la aeroport iar oficialul european a plecat, arata respectul pe care Comisia Europeana il are fata de Guvernul Romaniei, nu fata de…

- Traian Basescu sustine ca modul in care presedintele Comisiei Europene a reactionat, la sosirea in Romania, cand premierul Viorica Dancila a intirziat la aeroport, iar oficialul european a plecat, arata respectul pe care

- Traian Basescu a comentat, la TVR 1, informația ca Viorica Dancila nu s-a intalnit cu Jean-Claude Jucnker, pe Aeroportul Baneasa, din cauza ca șeful Comisiei Europene a aterizat mai devreme și a fost dus de SPP la hotel. Opinia lui Basescu e ca premierul a greșit cand a renunțat la paza SPP.”SPP-ului…

- Guvernul a oferit motivele pentru care premierul Viorica Dancila nu s-a mai intalnit cu președintele CE, Jean Claude Juncker, printre acestea numarandu-se faptul ca avionul acestuia a aterizat mai devreme, dar și ca ofițerii SPP au preluat coloana de la scara avionului și au plecat direct la hotel,…

- Prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, se afla intr-o vizita oficiala in Romania. In urma discuțiilor cu acesta, Viorica Dancila a facut precizari cu privire la subiectele abordate. „Sa...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au discutat despre modul in care Romania se va organiza in perioada in care va deține președinția Uniunii Europene.Liviu Dragnea a confimat faptul ca intalnirea dintre președinte și premier…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila au avut o intrevedere de o jumatate de ora, miercuri dimineata, la Palatul Cotroceni. Intalnirea celor doi vine in contextul unor zvonuri despre intentia Guvernului de a adopta o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere.Vezi…